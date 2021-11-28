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Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi kamerada

28.11.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi kamerada

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin bir yayaya çarptıktan sonra devrilmesi, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

D-100 kara yolu Atatürk Bulvarı'nda, Ela B. yönetimindeki 41 ABM 977 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı, daha sonra devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü ile yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında yaşananlar ise, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkmasının ardından yaya çarpması ve devrilmesi yer alıyor.

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trafik kazası Kocaeli

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