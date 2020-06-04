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Kocaeli’de korona virüse karşı denetimler sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.06.2020 10:58 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, AVM ve diğer iş yerlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriyor.Korona virüs sürecinde denetimlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, AVM ve şehir içerisindeki lokanta, pastane, kafe, kahvehane gibi iş yerlerine alınan tedbirler kapsamında incelemelerde bulundu.

Kocaeli’de korona virüse karşı denetimler sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, AVM ve diğer iş yerlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriyor.
Korona virüs sürecinde denetimlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, AVM ve şehir içerisindeki lokanta, pastane, kafe, kahvehane gibi iş yerlerine alınan tedbirler kapsamında incelemelerde bulundu. İş yerlerine uyulması gereken kurallar ile ilgili tebligatlar yapılıyor. Kurallara uymayan iş yerleri hakkında yasal işlemler gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Zabıta ekipleri denetimler kapsamında AVM’lerdeki iş yerlerini İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetliyor. Denetimlerde iş yerleri çalışanlarına maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirler hatırlatılıyor. Lokanta, pastane, kafe, kahvehane ve diğer işlerindeki denetimleri, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kendi sorumluluk sahasındaki yerlerde gerçekleştiriliyor. Yine buradaki denetimlerde de hijyen, maske, sosyal mesafe ve korona virüs kapsamında alınan tedbirlerin uygulaması konularında kontroller yapılıyor.

Kocaeli’de korona virüse karşı denetimler sürüyor

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Akşam
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Yatsı
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Karamursel
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Golcuk
Yalın Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Şen Eczanesi
Cayirova
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Darica
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