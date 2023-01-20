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Kocaeli'de "kötü koku" şikayetleriyle ilgili inceleme başlatıldı

20.01.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de vatandaşların "kötü koku" şikayetleri üzerine inceleme yürütülüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Derince ve Körfez ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle şikayette bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile AFAD ekiplerince, Derince ve Körfez'de faaliyet gösteren tesislerde ve bölgede incelemelerde bulunuldu.

Ekiplerin ellerinde bulunan teknik imkanlarla kokunun kaynağı henüz tespit edilemedi. Bu nedenle daha detaylı inceleme yapılabilmesi için TÜBİTAK uzmanları da ekiplere dahil edildi.

Valilik koordinasyonunda ekipler araştırmalarına devam edecek.

Kokunun kaynağının tespit edilmesi halinde gereken işlemlerin ve bilgilendirmelerin yapılacağı bildrildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Derince Körfez koku

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