Kocaeli'de Kovid-19 aşısı yaptıran 106 lise öğrencisi, yaşıtlarına örnek oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Kovid-19'la mücadele kapsamında, 15 yaş ve üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılanması devam ediyor.

Özel Kocaeli Ticaret Odası AOSB Mesleki ve Teknik Lisesinde düzenlenen programda, 106 öğrenci, aşı yaptırarak yaşıtlarına örnek oldu.

Eğitimin aksamaması ve hayallerine ulaşmak için aşının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan gençler, "Aşıyı da geleceğimizi de ertelemeyelim." çağrısı yaptı.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, programda yaptığı konuşmada, hem sosyal hem de ekonomik hayatın devamlılığı için aşı sürecini en başından bu yana takip ettiklerini ve desteklediklerini belirterek, "Aşı kampanyasına destek veren ve ilk toplu aşı organizasyonunu düzenleyen kurumların başında geliyoruz. Tek bir vatandaşımız dahi kalmayana dek bu çabamız devam edecek. Öğrencilerimizin de bu çabamıza destek vermesi gurur verici. Okulumuzda her yönüyle örnek olan bir iş dünyası yetişiyor. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, tüm yaşıtlarına örnek olmasını diliyorum. Kovid'den kurtulmamızın tek yolu aşı. Aşının etkili olabilmesinin tek yolu da tüm vatandaşların aşı olması." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da genç nüfusun aşıyı benimsemesini teşvik etmek için KOTO öğrencilerinin örnek bir adım attıklarını vurgulayarak, öğrencileri, velileri, okul yönetimini ve KOTO'yu tebrik etti.

Programa, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Engin Pınarbaşı ve veliler de katıldı.

