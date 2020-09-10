Kocaeli'de Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Yavuz, İçişleri Bakanlığın genelgesi doğrultusunda yapılacak denetimlerde, kaymakamların, kurumların il ve ilçe müdürlerinin sahada olmasını isteyerek, halkın yoğun olduğu yerlerin etkin bir şekilde denetlenmesi, alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar ile sahil bandındaki park, bahçe ve plajlar gibi yerlerin denetimlerinin sıklıkla yapılmasını, denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediğinin kontrolü talimatını verdi.

Toplantıya, Vali Yavuz'un yanı sıra, vali yardımcıları, kaymakamlar, il ve ilçelerin emniyet müdürleri, jandarma komutanları ile il ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, salgınla ilgili alınan ve alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanlar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilecek ve yaptığı tüm masraflar kendisinden tahsil edilecek.

Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin vatandaşların sağlığı için alındığını belirten Vali Yavuz, özellikle bu dönemde, maske, sosyal mesafe kuralı ve hijyenin önemine bir kez daha dikkati çekerek, vatandaşların kurallara sıkı sıkıya uymasını istedi.

Toplantıda, pozitif vakaların temaslılarının izolasyon ve testlerinin süratle yapılması, karantina altındaki pozitif vaka ve temaslıları üzerinde yapılan filyasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi, karantina sürecini evinde geçiren pozitif vakaların denetimi sırasında evinde bulunmayan ve toplum sağlığını açıkça tehdit eden kişilerin tespit edilmesi hallerinde gerekli idari işlemler yapıldıktan sonra KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerini buralarda tamamlamalarının sağlanması, yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek gibi masrafların da kişilerden tahsil edilmesine karar verildi.

