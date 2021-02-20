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Kocaeli'de Kovid-19 kurallarını ihlal eden 26 kişiye para cezası verildi

20.02.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de Kovid-19 kurallarını ihlal eden 26 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 26 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün il genelinde uygulama gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda yoklama kaçağı olarak aranan 2 kişi hakkında işlem yapılırken, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 işletme hakkında idari işlem uygulandı.

Ayrıca sosyal mesafeye kuralını ihlal eden 14, maske takmayan 11, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye idari para cezası verildi.

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