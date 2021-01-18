YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 138 kişiye para cezası

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 138 kişiye para cezası

18.01.2021 00:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 138 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 138 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 501 iş yeri denetlendi, 7 bin 669 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 26, sosyal mesafe kuralına uymayan 4, yasaklanan yerlerde sigara içen 2, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 106 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 303 araç kontrol edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:14
Öğle
13:16
İkindi
15:45
Akşam
18:07
Yatsı
19:31

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Neşem Eczanesi
Izmit
Anıtpark Eczanesi
Izmit
Atlas Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Izmit
Ebru Eczanesi
Korfez
Başiskele Eczanesi
Basiskele
Nurece Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Kocaeli'de bir işletmede kumar oynatan ve oynayan 13 kişiye ceza

Kocaeli'de bir işletmede kumar oynatan ve oynayan 13 kişiye ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, beslediği sokak hayvanlarından iki köpek yavrusunu sahiplendi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, beslediği sokak hayvanlarından iki köpek yavrusunu sahiplendi

GÜNCELLEME - Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmalarına ara verildi

GÜNCELLEME - Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmalarına ara verildi

Çayırova’da karla mücadele sürüyor

Çayırova’da karla mücadele sürüyor

İzmit Belediyesinden binlerce aileye yardım

İzmit Belediyesinden binlerce aileye yardım

Kartepe'de kar kalınlığı 85 santimetreye ulaştı

Kartepe'de kar kalınlığı 85 santimetreye ulaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.