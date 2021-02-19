Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 188 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 188 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1132 iş yeri ve 11 bin 750 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 1, maske takmayan 91, yasaklanan yerlerde sigara içen 17, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 75 ve karantina tedbirlerini ihlal eden 3 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 iş yeri sahibine para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 1163 araç kontrol edildi.

