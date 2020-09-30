YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 211 kişiye para cezası

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 211 kişiye para cezası

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.09.2020 00:05 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 211 kişiye para ceza

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 211 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1432 iş yeri denetlendi, 21 bin 698 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 13, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, maske takmayan 188 kişi ile tedbirlere uymayan 1 iş yerine ve ayakta yolcu kapasitesini aşan 1 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli de yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu
İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Sakarya’da ambulans şoförü yaşamına son verdi
Sakarya’da ambulans şoförü yaşamına son verdi
Traktöre arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
Traktöre arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:25
Sabah
06:49
Öğle
12:55
İkindi
16:13
Akşam
18:52
Yatsı
20:11

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Kandıra Eczanesi
Kandira
Çankaya Eczanesi
Darica
Neşe Eczanesi
Gebze
Deniz Eczanesi
Golcuk
Filiz Eczanesi
Korfez
Gamze Eczanesi
Golcuk
Aslı Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.