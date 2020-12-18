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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 248 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.12.2020 01:11 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 248 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 248 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 1220 iş yeri denetlendi, 18 bin 28 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 3, maske takmayan 97, yasaklanan yerlerde sigara içen 32, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 99, sosyal mesafe kuralına aykırı davranan 17 kişi ile tedbirlere uymayan 4 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, çalışmalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı.

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