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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.10.2020 01:01 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 269 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 19 bin 825 kişinin bilgileri sorgulanırken 1426 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 19, maske takmayan 242, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişi ile salgın kurallarına uyulmayan 1 işletmeci, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 2 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca farklı suçlardan aranan 60 kişi yakalandı.

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