YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.10.2020 00:43 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 288 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 21 bin 762 kişi sorgulanırken, 1425 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 10, maske takmayan 260, salgın kurallarına uyulmayan 1 işletmeci, sosyal mesafe kuralına uymayan 16, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca farklı suçlardan aranan 59 kişi yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Ekim Cumartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:52
Öğle
12:54
İkindi
16:10
Akşam
18:47
Yatsı
20:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Cumartesi

Deniz Eczanesi
Karamursel
Şifa Eczanesi
Kandira
Alcan Eczanesi
Golcuk
Cankatar Eczanesi
Darica
Kocaeli Eczanesi
Izmit
Körfez Eczanesi
Korfez
Çağla Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.