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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye idari para cezası

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.09.2020 03:30 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye idari para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 295 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1516 iş yeri denetlenirken, 16 bin 435 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 18, sosyal mesafe kurallarına uymayan 2, maske takmayan 275 kişiye idari para cezası verildi.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı.

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