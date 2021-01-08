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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye para cezası

08.01.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 295 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1155 iş yeri denetlendi, 18 bin 608 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde maske takmayan 101, yasaklı yerlerde sigara içen 48, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 99, sosyal mesafe kuralına uymayan 38 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 9 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 176 şüpheli yakalandı.

Öte yandan salgının yayılmasının önlenmesi için alınan trafik tedbirleri kapsamında 1533 araç denetlendi.

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