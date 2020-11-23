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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 318 kişiye para cezası

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.11.2020 00:51 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 318 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 318 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1293 iş yeri denetlendi, 12 bin 233 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 13, maske takma kuralına uymayan 170, sosyal mesafe kuralına uymayan 2, yasaklanan yerlerde sigara içen 61, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 71 kişi ile ayakta yolcu taşıma kuralına uymayan 1 sürücüye ve tedbirlere uymayan 11 iş yerine para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 14 kişi de yakalandı.

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