Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 336 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 336 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1037 iş yeri denetlendi, 20 bin 588 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymayan 14, karantina tedbirine riayet etmeyen 6, maske takmayan 150, yasaklanan yerde sigara içen 42, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 120, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten ve koronavirüs tedbirlerine uyulmayan 4 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 168 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde ise 1370 araç denetlendi.

