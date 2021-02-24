YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 409 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 409 kişiye para cezası verildi

24.02.2021 09:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 409 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 409 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1344 iş yeri ve 18 bin 725 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 162, yasaklı yerlerde sigara içen 58, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 166, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 16 ve karantinadayken dışarı çıkan 5 kişi ile ayakta yolcu kapasitesine uymayan 2 sürücüye para cezası verildi.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 iş yeri hakkında da idari işlem yaptı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 107 şüpheli yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:35
Öğle
13:19
İkindi
16:21
Akşam
18:52
Yatsı
20:11

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Nesrin Eczanesi
Izmit
Korhan Eczanesi
Izmit
Atun Eczanesi
Izmit
Su Eczanesi
Izmit
Yarımca Mehtap Eczanesi
Korfez
Vatan Eczanesi
Basiskele
Nurece Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Kocaeli'de Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar alındı

Kocaeli'de Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar alındı

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 9 ilde "konteyner dolandırıcılığı" iddiasıyla yakalanan 40 şüpheliden 7'si tutuklandı

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 9 ilde "konteyner dolandırıcılığı" iddiasıyla yakalanan 40 şüpheliden 7'si tutuklandı

KTO’da otopark yönetmeliği toplantısı yapıldı

KTO’da otopark yönetmeliği toplantısı yapıldı

KO-MEK’ten Türkçe seferberliğine tam destek

KO-MEK’ten Türkçe seferberliğine tam destek

KO-MEK’ten Türkçe seferberliğine tam destek

KO-MEK’ten Türkçe seferberliğine tam destek

Darıca’nın Çınarlatı Meydanında yenileme çalışmalar başladı

Darıca’nın Çınarlatı Meydanında yenileme çalışmalar başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.