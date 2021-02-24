Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 409 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 409 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1344 iş yeri ve 18 bin 725 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 162, yasaklı yerlerde sigara içen 58, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 166, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 16 ve karantinadayken dışarı çıkan 5 kişi ile ayakta yolcu kapasitesine uymayan 2 sürücüye para cezası verildi.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 iş yeri hakkında da idari işlem yaptı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 107 şüpheli yakalandı.

