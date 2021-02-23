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Kocaeli'de Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar alındı

23.02.2021 21:52 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.

Kocaeli Valiliğinin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Pandemi Değerlendirme Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yavuz, alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarındaki artışın devam ettiğini, özellikle 65 yaş üstü aşılama oranlarının artırılması için özel bir çalışma yapılacağına işaret ederek yapılan çalışmaların Valilik koordinasyonunda aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürüleceğini kaydetti.

Alınan kararlara yer verilen açıklamada, yapılan aşılama çalışmalarının titizlikle yürütüleceği, filyasyon ekip sayısının kentte 300'e çıkarılacağı ve yaşam alanlarını kapsayacak şekilde daha etkin ve kapsamlı denetimlerin gerçekleştirileceği bildirildi.

Tüm ilçelerde karantina tedbirlerinin titizlikle uygulanacağı bildirilen kararda, şunlar yer aldı:

"Evlerinde izolasyon şartları uygun olmayan Kovid-19 pozitif ve temaslı vatandaşlarımızın izolasyon süreçlerini Valiliğimizce tahsis edilen KYK yurtlarında misafir edilerek tamamlatılmasının sağlanması, Kovid-19 bulaşı riskini artırdığı düşünülen ev ziyareti ve toplantıların pandemi sürecinde azaltılması için ev hanımları başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından daha kapsamlı bilgilendirme çalışmaları yapılması, Sayın Valimiz tarafından görevlendirilen bir Vali Yardımcısı başkanlığında Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulması kararlaştırıldı."

Toplantıda ayrıca toplumun tüm kesimlerinden gelecek olan görüş, öneri ve katkıların komisyonda değerlendirilmesi ve alınacak kararlar doğrultusunda gerekli çalışmaların ivedilikle hayata geçirilmesine karar verildi.

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