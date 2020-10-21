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Kocaeli'de Kovid-19'u yenen 101 yaşındaki "Fatma nine" taburcu edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.10.2020 14:29 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Kovid-19'u yenen 101 yaşındaki "Fatma nine" taburcu edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 101 yaşındaki Fatma Kara hastanedeki tedavisinin ardından evine gönderildi.

Kovid-19 testi pozitif oğlundan enfekte olduğu değerlendirilen Kara, halsizlik, öksürük ve ateş şikayetiyle Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Test sonucu pozitif çıkan Kara, hastanedeki 5 günlük tedavisi sonrasında test sonucunun negatife dönmesi üzerine Kovid-19 hastalarının yattığı servisteki sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Tekerlekli sandalyeyle hastaneden çıkarılan Kara, ambulansla Kartepe ilçesindeki evine gönderildi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birsen Mutlu, gazetecilere, 7 aydan beri devam eden pandemi sürecinde pek çok vaka gördüklerini, 101 yaşında bir hastanın iyileşerek taburcu edilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Hasta hakkında bilgi veren Mutlu, "Hastamız Fatma Kara 101 yaşında. Halsizlik, öksürük, ateş şikayetiyle geldi. 5 günlük tedavisinin sonunda bugün taburcu ediyoruz. Kontrollere gelecek tabii ki." dedi.

Mutlu, Kara'nın genel durumunun iyi olduğunu aktararak, şunları ifade etti:

"Yaşlılarda ağır ￼seyrettiğini bildiğimiz hastalık süreci bazı kişilerde belki bağışıklık sistemlerinden￼￼ belki de yaşam tarzlarından dolayı iyi sonuçlanabiliyor. Ancak böyle nadir vakaları bir kıstas olarak kabul etmeyelim. Özellikle toplumumuzda 60 yaşın üzerindeki bireyler bu konuda duyarlılar, gençlerimiz de 'hasta olmayacaklar' diye bir şey söz konusu değil. Onlar da kendilerini koruyacaklar. Yaşlılarımızı ve toplumumuzun bireylerini hasta etmemeye özen gösterecekler￼￼￼￼."

Daha önce pozitif olan vakaların tekrar aynı şikayetleri yaşayabildiğine dikkati çeken Mutlu, "Mikroorganizmayı biz de yeni yeni tanıyoruz. Son zamanlarda daha önce geçirenler tekrar geçiriyor, aynı şikayetlerle başvurabiliyorlar. Bazen hafif, bazen ağır seyrediyor. Henüz bunun neden olduğunu tam olarak bilim açıklamış değil." diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de hastalığın bir seferde atlatıldığını düşünmemek gerektiğine işaret ederek, Kovid-19 geçirdiğini düşünenlerin de dikkat etmesi, maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstermesinin önemli olduğunu vurguladı.

Fatma Kara'nın 70 yaşındaki oğlu Ahmet Kara ise annesinin sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Allah'a şükürler olsun. Hastane personeline çok teşekkür ederim, herkes ilgilendi. Üç madde önemli; maske, temizlik ve mesafe... Bunları koruduğumuz sürece Allah'ın izniyle bize bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

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