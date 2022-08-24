Kocaeli'de kum zambaklarının bulunduğu tabiat parkında çevre temizliği yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kum zambaklarına ev sahipliği yapan Uzunkum Tabiat Parkı'nda çevre temizliği gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye öncülüğünde 26-28 Ağustos'ta ilçede düzenlenecek "Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması" öncesinde farkındalık oluşturmak amacıyla tabiat parkında gerçekleştirilen kıyı temizliğine yurt içi ve dışından gelen sporcular da katıldı.
Etkinlikte toplanan yaklaşık 500 kilogram atık, "Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında karakterizasyon çalışması yapılarak sergilendi.
Program sonunda katılımcılara mancarlı pide ve ayran ikram edildi.
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