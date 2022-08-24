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Kocaeli'de kum zambaklarının bulunduğu tabiat parkında çevre temizliği yapıldı

24.08.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması"na yurt içi ve dışından katılacak sporcuların da yer aldığı etkinlikte 500 kilogram atık toplandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kum zambaklarına ev sahipliği yapan Uzunkum Tabiat Parkı'nda çevre temizliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye öncülüğünde 26-28 Ağustos'ta ilçede düzenlenecek "Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması" öncesinde farkındalık oluşturmak amacıyla tabiat parkında gerçekleştirilen kıyı temizliğine yurt içi ve dışından gelen sporcular da katıldı.

Etkinlikte toplanan yaklaşık 500 kilogram atık, "Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında karakterizasyon çalışması yapılarak sergilendi.

Program sonunda katılımcılara mancarlı pide ve ayran ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli temizlik tabiat parkı

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