YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de mağazalardan alarmını söktükleri ürünleri çaldıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı

Kocaeli'de mağazalardan alarmını söktükleri ürünleri çaldıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.12.2020 23:21 | Son Güncelleme

Kocaeli'de mağazalardan alarmını söktükleri ürünleri çaldıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alışveriş merkezlerindeki mağazalardan alarmını söktükleri ürünleri çaldıkları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki alışveriş merkezlerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheliler Y.Y, E.K, H.İ, Y.Y, E.B. ile F.C.K. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin mağazalardan 4 bin lira değerindeki ürünü alarmlarını sökerek çaldıkları öğrenildi.

Zanlılardan E.K, H.İ ve Y.Y'nin benzer suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:39
Sabah
08:11
Öğle
13:01
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Şen Eczanesi
Cayirova
Osmangazi Eczanesi
Darica
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Merkez Eczanesi
Basiskele
Hatice Eczanesi
Izmit
Kayra Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.