Kocaeli'de markette silahla vurduğu kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde markette silahla vurduğu kişiyi öldüren, eşini de yaralayan şüpheli tutuklandı.
Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki markette tabancayla ateş ederek B.D'yi öldüren, eşi S.D'yi yaralayan şüpheli M.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Derince ilçesinde 22 Şubat'ta bir markette alışveriş yapan B.D. ile eşi S.D'ye bir kişi tarafından tabancayla ateş açılmıştı. Yaralanan çift, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ağır yaralanan B.D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Silahlı saldırının faili M.Ş, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz