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Kocaeli'de markette silahla vurduğu kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

24.02.2022 03:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de markette silahla vurduğu kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde markette silahla vurduğu kişiyi öldüren, eşini de yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki markette tabancayla ateş ederek B.D'yi öldüren, eşi S.D'yi yaralayan şüpheli M.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Derince ilçesinde 22 Şubat'ta bir markette alışveriş yapan B.D. ile eşi S.D'ye bir kişi tarafından tabancayla ateş açılmıştı. Yaralanan çift, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ağır yaralanan B.D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Silahlı saldırının faili M.Ş, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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