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Kocaeli'de mazgal boşluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı

15.10.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de mazgal boşluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde mazgal boşluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ulus Pazarı mevkisinde mazgal boşluğunda kedi yavrularının mahsur kaldığını fark eden bir çocuk, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, mazgal demirlerini sökerek 4 yavruyu çıkardı.

Annesinin yanına bırakılan kedi yavrularına mama verildi.

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Kartepe İtfaiye yavru kedi mazgal

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