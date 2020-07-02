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Kocaeli’de milli judocular antrenmanlara başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.07.2020 10:43 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu milli judocular, eksiklerini kapatmak için açık havada antrenmanlara başladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, judo branşında olimpik ve milli takım seviyesinde sporcularla, korona virüs önlemleri kapsamında 13 Mart’tan itibaren ara verilen antrenmanlar yeniden başladı.

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu milli judocular, eksiklerini kapatmak için açık havada antrenmanlara başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, judo branşında olimpik ve milli takım seviyesinde sporcularla, korona virüs önlemleri kapsamında 13 Mart’tan itibaren ara verilen antrenmanlar yeniden başladı. Judocular, kulüp tesisleri içerisinde bulunan açık hava antrenman sahalarında ve fitness salonlarında kondisyon ağırlıklı antrenmanlarını sürdürüyor.
Kapalı salonlara girişlerde antrenörler tarafından belirlenen sporcular dışında hiç kimse içeri alınmıyor. Açık ve kapalı antrenman sahalarında gerçekleştirilen antrenmanlarda, alan büyüklüğüne göre belirlenen sayıda sporcu alınıyor. Antrenmanlarda sosyal mesafeye ve hijyene önem veriliyor. Kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren milli judocular, Covid-19 önlemleri sürecinde kaybedilen güç ve kondisyonu tamamlamak amacıyla haftada 3 gün kuvvet yüklemesi 2 gün teknik antrenman gerçekleştiriyor.

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