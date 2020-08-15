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Kocaeli'de minibüs devrildi: 6 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.08.2020 01:09 | Son Güncelleme

Kocaeli'de minibüs devrildi: 6 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, özel güvenlik şirketinin çalışanlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ferdi Bektaş'ın kullandığı 41 P 9534 plakalı minibüs, D-100 Karayolunda İstanbul yönüne giderken küçük sanayi sitesi mevkisinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi.

Minibüsteki özel güvenlik şirketi çalışanı 6 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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