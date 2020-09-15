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Kocaeli'de motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.09.2020 02:07 | Son Güncelleme

Kocaeli'de motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 farklı motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze'de farklı tarihlerde meydana gelen 3 farklı motorsiklet hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesine götürülen şüpheliler M.B. ve U.Ş, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden M.B'nin 21, U.Ş'nin ise 3 suç kaydı bulunduğu, suç kayıtlarının çoğunluğunun hırsızlık olduğu belirlendi.

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