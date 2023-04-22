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Kocaeli'de motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

22.04.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bisiklet sürücüsünün üç gün önce depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan yakınlarının yanına geldiği öğrenildi.

Kocaeli'de motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

M.T. idaresindeki 34 FKY 469 plakalı motosiklet, Ertuğrul Gazi Mahallesi Doğanlar Sokak'ta, Ö.K'nin (18) kullandığı bisiklete çarparak 50 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bisikletli Ö.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.T. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kahramanmaraşlı depremzede olduğu öğrenilen Ö.K'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan Ö.K'nin, 3 gün önce İzmit ilçesindeki yakınlarının yanına geldiği öğrenildi.

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