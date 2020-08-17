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Kocaeli'de motosikletin otomobille çarpışma anı güvenlik kamerasında

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.08.2020 17:44 | Son Güncelleme

Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sedat C'nin kullandığı motosiklet, Barış Mahallesi'nde, karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık personelinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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