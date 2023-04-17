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Kocaeli'de motosikletli kurye sipariş getirdiği adreste tüfekle yaralandı

17.04.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sipariş getirdiği adreste tüfekle yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de motosikletli kurye sipariş getirdiği adreste tüfekle yaralandı

Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi 222 Sokak'a sipariş götüren kurye Ö.S'ye motosikletten indiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Yaralanan Ö.S, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kuryenin tüfekle vurulma anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kuryenin adrese geldiğinde motosikletten indiği, siparişi teslim edeceği kişilere yöneldiği sırada sokağın köşesinden bir kişinin tüfekle ateş ederek kuryeyi yaraladığı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yaralama tüfek

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