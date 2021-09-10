YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı

10.09.2021 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma kapsamında sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kredi verme, finans sağlama vaadiyle vatandaşların kandırılarak nitelikli dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 9 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağız kokusu çekmenizin nedeni bu 8 maddeden biri olabilir!Ağız kokusu çekmenizin nedeni bu 8 maddeden biri olabilir!
Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...
2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli'de başladı2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli'de başladı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Eylül Cuma

İmsak
05:02
Sabah
06:29
Öğle
13:02
İkindi
16:36
Akşam
19:26
Yatsı
20:47

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Cuma

Ayşem Eczanesi
Izmit
Korhan Eczanesi
Izmit
Lavanta Eczanesi
Izmit
Neşem Eczanesi
Izmit
Yarımca Mehtap Eczanesi
Korfez
Karsıyaka Eczanesi
Basiskele
Sevtap Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.