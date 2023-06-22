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Kocaeli'de ölümlü ve yaralamalı bıçaklı kavganın sanığına müebbet hapis

22.06.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1 kişiyi bıçakla öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olayda hayatını kaybeden Halil Kuru'nun yakınları ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık B.T. olayı kasten yapmadığını iddia ederek, "Aşırı dayak yedim. Sıkıştığım için yaptım. Kazayla oldu." savunmasını yaptı.

Sanık avukatı, yazılı dilekçelerini tekrar ettiklerini belirterek, sanığın kendini savunmak için bıçağı rastgele savurduğunu, olayın meşru savunma koşulları altında gerçekleştiğini savundu.

Son sözü sorulan sanık B.T. "Tam olarak ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok hafif bir ceza almak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın Halil Kuru'yu "kasten öldürme" suçundan müebbet, B.M.T'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

OLAY

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 28 Mart 2021'de iki grup arasında çıkan kavgada Halil Kuru (30) ve B.M.T. bıçakla, B.T. ise silahla yaralanmıştı. Yaralılardan Kuru, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri olayla ilgili aralarında cinayet zanlısı B.T'nin de olduğu 7 kişiyi gözaltına almış, 5 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, U.T. ise serbest kalmıştı.

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