Kocaeli'de ormanda kaybolan 4 genç, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu

KOCAELİ (AA) - Kamp yapmak için geldikleri Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kaybolan 4 genç, AFAD ve jandarma ekiplerinin çabasıyla bulundu.

İstanbul'da yaşayan Kübra E, Sude K, Ensar B. ve Mert O. günübirlik kamp yapmak için Menekşe Yaylası'na çıktı.

Hava kararınca kaybolduklarını fark eden gençler, durumu ailelerine haber verdi. Bunun üzerine aileler AFAD İl Müdürlüğünden yardım istedi.

Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri hızlıca bölgeye hareket etti.

Telefon irtibatı ve konum bilgisinin alınması konusunda sorun yaşayan ekipler, tarama çalışmaları sırasında Armut Boğazı mevkisinde gençlere ait aracı buldu.

Aracın yakınlarında olabilecekleri ihtimali üzerine gençlerden biriyle iletişim kuruldu ve AFAD aracının siren sesine göre yönlerini belirlemeleri istendi.

Ormanlık alanda aşağı yönlü olarak başlatılan sesli arama çalışması sonucu kaybolan gençlere araçtan 2 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Herhangi bir sağlık sorunu olmayan gençler, bölgeden alınarak zorlu orman parkurunda bir saatlik yürümenin sonucunda araçlarına götürüldü.

Gençler, aile teslim tutanağının düzenlenmesinin ardından, İstanbul'a gönderildi.

