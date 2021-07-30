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Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı

30.07.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti.

Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

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