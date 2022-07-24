Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Akdurak Mahallesi Mehmet Taner Caddesi'nde bulunan otluk alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu yangın söndürüldü.



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