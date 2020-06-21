YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'de oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.06.2020 23:01 | Son Güncelleme

Kocaeli'de oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de oto hırsızlığı şüphesiyle yakalanan kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesinde 9 Haziran'da 2 otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalınan otomobiller ekiplerce bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli A.D'yi dün Kandıra ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz dahaYeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı celebi ölüm direksiyon başında yakaladı

Aydınlı celebi ölüm direksiyon başında yakaladı

21 Haziran kurtuluş gününde şehitler anıldı

21 Haziran kurtuluş gününde şehitler anıldı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

Çatı katı bir anda alevlere teslim oldu

Çatı katı bir anda alevlere teslim oldu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Kocaeli Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:22
Sabah
05:22
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:42
Yatsı
22:32

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Şifa Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Dilek Eczanesi
Golcuk
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Melis Eczanesi
Gebze
Gültekin Eczanesi
Gebze
Gözde Eczanesi
Derince
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.