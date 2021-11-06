YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kocaeli'de oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

06.11.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi Efe Dayı Sokak'ta oto yıkama dükkanı işleten N.B. (30) ve S.B. (28), iş yerine gelen K.C.V. (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletmecilerin tabancayla ateş ettiği K.C.V. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille hastaneye götürülen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan N.B. ve S.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Kocaeli'de şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadıKocaeli'de şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Kasım Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:29
Öğle
12:49
İkindi
15:33
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cumartesi

Nazar Eczanesi
Golcuk
Gamze Eczanesi
Golcuk
Kayra Eczanesi
Golcuk
Deva Eczanesi
Izmit1
Korhan Eczanesi
Izmit2
Sevıl Eczanesi
Izmit3
Çınar Eczanesi
Izmit4
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.