Kocaeli'de otobüs şoförü, engelliye yardım elini uzattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark AŞ'de görevli otobüs şoförü, tekerlekli sandalyesiyle ters yönde giden engelliyi kaldırıma çıkardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TOKİ Akpınar-Umuttepe seferini gerçekleştiren halk otobüsünün şoförü Hakan Yıldırım, Orduevi mevkisinde engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesiyle ters yönden geldiğini gördü.

Yıldırım, aracını güvenli şekilde durdurduktan sonra yolculara bilgi verip aşağı indi.

Sürücü Yıldırım, çevreden geçenlerin yardımıyla engelli vatandaşı kaldırıma çıkararak güvenli şekilde yoluna devam etmesini sağladı.

Sürücünün bu davranışı, çevredekiler ve otobüsteki yolcular tarafından takdirle karşılandı.

Olaya şahit olan vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezi'ne mesaj atarak, duyarlı davranışından dolayı Yıldırım'ı kutladı.



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