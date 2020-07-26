Kocaeli’de otobüs terminali bayrama hazırlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde hazırlıklarını tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi sağlanan Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Kurban Bayramı öncesi hijyen çalışması yapıldı. Kurban bayramı öncesinde oluşabilecek tüm ihtimaller konusunda terminal müdürlüğünce brifing yapıldı. Gerçekleştirilen brifing sonucunda yoğunluktan oluşabilecek tüm detaylar tek tek görüşüldü. Toplantıda öne çıkan başlıklar temizlik, güvenlik, giriş çıkış sirkülasyonu ve otopark yoğunluğu oldu.

Gerçekleşen toplantıda hijyen ön plana çıkarıldı. UlaşımPark temizlik ekipleri tarafından terminal gün boyu düzenli olarak baştan aşağıya dezenfekte ediliyor. Otopark, yolcu bekleme alanları, dış banklar, x-ray cihazları ve yolcuların temas ettiği tüm noktalar her gün düzenli periyotlarda temizleniyor. 24 saat temizlik gerçekleştirilen terminalde yolcuların sağlığı ön planda tutuluyor. Girişte tüm kapılarda ateş ölçümü de yapılarak ateşin yüksek olması durumunda kişi içeri alınmayarak sağlık kuruluşuyla iletişime geçiliyor.

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali 24 saat vatandaşlara hizmet veriyor. Terminalin Bayram yoğunluğu göz önünde bulundurularak güvenlik tedbirleri artırıldı. 69 kamera ile hizmet veren terminalde, toplam 35 güvenlik çalışanı bulundurularak adeta atılan her adım izleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile de ortak çalışılan otogar güvenlik çalışanları, gerek kaçak pişmaniye satıcılarının gerekse kaçak ulaşım sağlamaya çalışanları önleyecek.

