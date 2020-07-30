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Kocaeli’de otobüs ve tramvaylar bayrama hazır

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, otobüs ve tramvayların bayram için hazırlıkları tamamlandı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından işletilen otobüs ve tramvaylarda bayram hazırlıklarını tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, otobüs ve tramvayların bayram için hazırlıkları tamamlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından işletilen otobüs ve tramvaylarda bayram hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda otobüs kontrol merkezi tarafından otobüsler saniye saniye izleniyor. Oluşabilecek herhangi bir yoğunlukta anında ek sefer çıkartılarak vatandaşların sağlıklı yolculuk yapmaları sağlanıyor. Sosyal mesafe standartlarında araçları tek tek kontrol eden kontrol merkezi çalışanları fazla yolcu alımına da müsaade etmiyor. Otobüs ve tramvaylar her gün dezenfekte edilmeye devam ediyor. Bayram öncesinde de oluşabilecek yoğunluktan dolayı temizlik ekipleri tarafından temizlenmedik tek nokta bırakılmayan tramvay ve otobüslerde sağlıkla yolculuk yapılabilecek.
Vatandaşların toplu ulaşım araçları olan otobüs ve tramvaylara maskesiz binemeyecek. Bu yüzden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tramvayda istasyon güvenliklerine, otobüslerde ise sürücülere maske teminatı sağladı. Bu sayede maskesi olmayan yolcular da bayramda otobüs ve tramvaylarla seyahat edebilecek.

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