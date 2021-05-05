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Kocaeli'de otomobil ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı

05.05.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de otomobil ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ile İzmit ilçelerinde otomobil ve motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25-29 Mart tarihlerinde İzmit ve Başiskele ilçelerinde otomobil ve motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler E.A, M.D. ve V.B'yi Derince ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlenen şüphelilerin çaldığı değerlendirilen bir otomobil bulunarak sahibine teslim edildi.

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