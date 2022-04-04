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Kocaeli'de otomobilin bariyere çarpması güvenlik kamerasında

04.04.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de otomobilin bariyere çarpması güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ö.D. idaresindeki 34 FAH 913 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ankara istikameti İstasyon mevkisi güney yan yolda, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bariyerin aracın yolcu bölümüne saplandığı kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli

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