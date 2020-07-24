YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de otomobilin beton bariyere çarparak alev aldığı kaza kameraya yansıdı

Kocaeli'de otomobilin beton bariyere çarparak alev aldığı kaza kameraya yansıdı

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.07.2020 16:36 | Son Güncelleme

Kocaeli'de otomobilin beton bariyere çarparak alev aldığı kaza kameraya yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilin gişelerin beton bariyerine çarparak alev aldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Önceki gün jandarma uzman onbaşı Erhan Uçar'ın (23) kullandığı 34 BIM 576 plakalı otomobil, Dilovası ilçesi Mermerciler OSB Gişeleri'nde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarpmıştı.

Takla atarak ters dönen otomobilde sıkışan Uçar, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Uçar'ın yaşamını yitirdiği kazanın yaşandığı an güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin gişelerdeki beton bariyere çarptığı, daha sonra takla atarak alev aldığı görülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek 75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:43
Öğle
13:12
İkindi
17:08
Akşam
20:31
Yatsı
22:11

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

60 Evler Merkez Eczanesi
Derince
Gebeş Eczanesi
Kandira
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Osmangazi Eczanesi
Darica
Merkez Eczanesi
Basiskele
Pelin Eczanesi
Golcuk
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi

Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.