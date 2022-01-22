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Kocaeli'de otomobilin çarptığı köpeği itfaiye kurtardı

22.01.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralı köpek, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nda yapılan ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde itfaiye ekipleri, otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeği veterinere yetiştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ömer Türkçakal Bulvarı Kocaeli İtfaiyesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir köpeğe otomobil çarptı.

Durumu fark eden itfaiye ekipleri, sedyeyle yaralı köpeği alarak Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'na götürdü.

Veteriner hekimlerin ilk müdahalesiyle kanaması durdurulan köpek, daha sonra ameliyata alındı.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Salcı başkanlığındaki bir ekiple ameliyat edilen köpek, hayati tehlikeyi atlattı.

Köpeğin çekilen röntgeninde sağ kalça ekleminde büyük kırıkları olduğunu belirlediklerini belirten Salcı, "Bunun üzerine köpeği ameliyata aldık. Başarılı operasyonla köpeğimize plaka takıldı, kalçadaki kırıkları stabil hale getirildi. Köpeğimiz iyileşme sürecinin ardından daha rahat yürüyecek. 2-3 haftalık süreçte gözetim altında kalacak, ilaç tedavisi devam edecek." bilgisini paylaştı.

Salcı, yaralı hayvanların sokak ortasında bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Hayvanı sokakta bırakmak doğru değil. Böyle bir kaza görüldüğünde sahipsizse barınağın çağrılması, belediyeye haber verilmesi gerekiyor. Bunları yapamıyorsak hayvan en yakın sağlık kuruluşuna, veteriner fakültesine veya veteriner kliniğine götürülmeli. Onlar da bir can taşıyor. Vicdani sorumluluğu olan bir durum bu." değerlendirmesini yaptı.

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