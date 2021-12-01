YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 3 genç öldü

Kocaeli'de otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 3 genç öldü

01.12.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 3 genç öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin yol kenarında park halinde olan tıra çarptığı kazada 3 genç hayatını kaybetti.

D-605 Karayolu'nda Kandıra istikametine giden Ahmet Macit (18) idaresindeki 41 RR 510 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde olan 41 AIK 510 plakalı tıra arkadan çarptı.

Aracın kamyonun altına sıkıştığı kazada vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Macit ile yanındaki Sevban Tuna Sarı (18) ve Emirhan Tural (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan gençlerin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Kandıra istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttıProf. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttı
PARTNER Ünlü oyuncunun panik anları! "Arkadaşız" Ünlü oyuncunun panik anları! "Arkadaşız"
Kocaeli'de Mimar Sinan'ın yaptığı caminin şadırvanındaki tarihi musluklar çalındıKocaeli'de Mimar Sinan'ın yaptığı caminin şadırvanındaki tarihi musluklar çalındı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Aralık Cuma

İmsak
06:28
Sabah
07:59
Öğle
12:55
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Cuma

Derman Eczanesi
Izmit
Erıs Eczanesi
Izmit
Lotus Eczanesi
Izmit
Özer Eczanesi
Izmit
Ferah Eczanesi
Korfez
Hayal Eczanesi
Basiskele
Sema Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.