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Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

27.05.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İnönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde A.K. idaresindeki 23 ABH 064 plakalı otomobil, sola manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Yusuf Ramazan B'nin kullandığı 10 ANL 53 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli

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