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Kocaeli'de Özbekistan uyruklu kadının ölümüne ilişkin bir şüpheli tutuklandı

17.12.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklanan şüphelinin babasına adli kontrol hükümleri uygulandı, amcası serbest bırakıldı

Kocaeli'de Özbekistan uyruklu kadının ölümüne ilişkin bir şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Özbekistan uyruklu Lola Ibatova'nın (40) otel odasında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Ibatova'nın Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan bir otelde dün görevlilerce ölü bulunması üzerine başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.H. (21) ile babası E.H. (42) ve amcası M.H'nin (36) savcılık sorguları tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.H. (21) tutuklandı, babasına adli kontrol hükümleri uygulandı, amcası ise serbest bırakıldı.

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