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Kocaeli'de özel gereksinimli bireyler festivalde gönüllerince eğlendi

01.06.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de düzenlenen "Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali"ne (ENFEST) katılan özel gereksinimli bireyler, dans ve oyunlarla keyifli bir gün geçirdi.

Gebze Belediyesi tarafından Hünkar Çayırı'nda gerçekleştirilen festivale katılacak yaklaşık 500 özel gereksinimli birey ve aileleri, otobüslerle evlerinden alınarak etkinlik alanına getirildi.

Katılımcılara ikramlarda bulunulan festivalde, binicilik, paravolley, golbol, ampute futbol, okçuluk, mas güreşi, survivor parkuru, empati parkuru, bocce, ayak bilardosu, bilimsel testler, mücadele sporları ve geleneksel oyunlar gibi etkinlikler yapıldı.

Özel gereksinimli katılımcılar, etkinliklerle gönüllerince eğlendi.

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, güzel bir festival alanı oluşturduklarını söyledi.

Programa yoğun katılım sağlandığını dile getiren Güner, "Gerçekten hayallerin ötesinde güzel bir ortam var. Ailelerin, gönüllü öğrencilerin katılımı çok güzel. Ortam çok güzel. Bu ortamı sağlayan bütün ekibimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan etkinlikte özel gereksinimli bireylere madalya, forma, katılım sertifikası ve çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

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Gebze hünkar çayırı

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