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Kocaeli'de özel halk otobüsünün çarptığı otomobildeki hamile kadın yaralandı

03.06.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de özel halk otobüsünün çarptığı otomobildeki hamile kadın yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı otomobildeki hamile kadın hastaneye kaldırıldı.

Ş.A'nın kullandığı 41 J 4184 plakalı özel halk otobüsü, Hacıhalil Mahallesi Bağdat Caddesi'nde E.Y. idaresindeki 34 BAY 954 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan hamile kadın yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırıldı.

Kadının ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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