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Kocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

20.09.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde lastiği patlayan özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde ilerleyen T.G. yönetimindeki 41 J 4017 plakalı özel halk otobüsü, lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki minibüse çarptı.

Kazada, sürücüsü T.G. ile yolculardan A.Ö. ve Y.M. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası halk otobüsü

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