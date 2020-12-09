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Kocaeli’de pandemi kurallarına uymayan bin 118 kişi cezalandırıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.12.2020 13:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maske, mesafe temizlik kuralına ihlal eden bin 118 kişiye para cezası kesilerek adli işlem uygulandı.Kocaeli’de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve temizlik kuralına uymayanlar cezalandırıldı.

Kocaeli’de pandemi kurallarına uymayan bin 118 kişi cezalandırıldı

Kocaeli’de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maske, mesafe temizlik kuralına ihlal eden bin 118 kişiye para cezası kesilerek adli işlem uygulandı.
Kocaeli’de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve temizlik kuralına uymayanlar cezalandırıldı. Korona virüs önlemlerinin aksatılmaması için oluşturulan ekiplerce son 1 ayda yapılan denetimlerde zorunlu karantina yasağını ihlal eden 86 kişiye para cezası kesilirken, 23 kişiye ise adli işlem yapıldı. 16 bin 218 iş yerinin denetlendiği çalışmalarda kurallara uymayan 292 iş yerine idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal eden 67 kişiye, maske takma kuralını ihlal eden 479 kişiye ve sigara yasağını ihlal eden 171 kişiye idari işlem yapıldı. Denetimlerde izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 35’i zorunlu olmak üzere toplam 228 kişi yurtlarda izolasyona alındı.
Güvenlik birimlerince yapılan denetimlerde ise 140 bin 867 şahıs sorgulandı, 335 aranan şahıs ise yakalandı.

Kocaeli’de pandemi kurallarına uymayan bin 118 kişi cezalandırıldı

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